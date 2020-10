Les tricheurs du Baccalauréat écopent 2 ans de prison avec sursis

Le verdict dans l'affaire des candidats au baccalauréat arrêtés pour triche à Goudiry est tombé mercredi. Les 15 prévenus ont été condamnés par le tribunal de Tamba à une peine de 2 ans de prison avec sursis.



Ces 9 élèves et 6 étudiants ont été poursuivis pour des délits "d'association de malfaiteurs et de complicité de fraudes aux examens". Ils partageaient les épreuves via un réseau social. Pourtant, 7 d'entre eux ont été déclarés admissibles au second tour. Mais, ils n'ont pu composer parce qu'ils ont été envoyés en prison.