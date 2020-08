Les vérités de Akon sur l'Esclavage et les Afro-Américains

Le rappeur Akon, après avoir été interrogé lors d'une interview avec VLAD TV sur la manière dont l'esclavage est perçue au Sénégal a déclaré que les Sénégalais ne pensaient plus à l'esclavage parce qu'ils avaient "surmonté" ses horreurs , contrairement aux Afro américains . Cette réponse a fait surgir beaucoup de polemique aux pays de l'oncle Sam.



"La seule fois ou nous y pensons honnêtement , c'est lorsque nous faisons des tournées sur l'île de Gorée. En dehors de cela, les gens ont vécu et évolué bien au-delà du concept d'esclavage ..."Déclare l'artiste de 47 ans avant d'ajouter que les noirs américains vaincrons simplement à" abandonner" l'esclavage "je pense que c'est l'heure de laisser passer le passé et d'aller vers le futur ".



Le journal "LES ECHOS " qui relate les propos du chanteur, rapporte: " Je pense qu'aux États-Unis, ils ont cette stigmatisation de ne pas abandonner le passé et de blâmer le passé sur chaque accident. Je pense que tant que vous vous accrochez à ce passé, il y a beaucoup de poids que vous portez avec vous partout ou vous allez. Il est difficile d'avancer et de bouger rapidement quand vous avez un poids sur le dos. Vous devez juste le déposer" et a fait savoir que les Afro-Américains doivent " comprendre leur valeur".