Les yeux de la presse internationale braqués sur le frère du Président sénégalais

Le Sénégal occupe une place centrale dans les médias internationaux réputés sérieux, depuis la publication du documentaire de la Bbc dimanche 2 juin 2019, sur un présumé scandale de corruption qui implique le frère du président de la République et le géant Bp.



Nos confrères du journal français « Le Monde » ont publié sur leur site, un article intitulé : « Au Sénégal, le frère du Président soupçonné de corruption ». Le journaliste Matteo Maillard relate d’attaque que « C’est un scandale de corruption supposée qui ébranle le Sénégal jusqu’à sa présidence. Aliou Sall, le frère du président Macky Sall, aurait bénéficié d’un pot-de-vin en contrepartie de l’attribution de concessions pétrolières et gazières dans les eaux sénégalaises »



Plus loin dans le texte, très prudent, Le Monde affirme, entre guillemets qu’ « Il y a manifestement conflit d’intérêts »

« Dans le disque dur contenant des milliers d’e-mails et de documents issus de la société offshore de Frank Timis, dont la BBC a eu connaissance, un versement a attiré le regard des enquêteurs. « Nous sommes sur le point de régler la taxe de transfert due au gouvernement sénégalais, indique l’extrait du courriel. FT [Frank Timis] voudrait 250 000 dollars. » Dans un autre document, daté du 5 juin 2014, le même montant est versé non au gouvernement sénégalais mais à Agritrans, une société possédée par Aliou Sall. Une transaction qui ressemble fortement à un pot-de-vin, selon les experts interviewés par la chaîne britannique »



Le New-York Times, qui reprend une dépêche de l’agence Reuters, parle également de soupçon de fraude sur les contrats gaziers impliquant, Aliou Sall, le frère du président.