Levée d'immunité parlementaire de Farba Ngom : Abdou Mbow remet sur la table l’affaire Sweet beauté

La levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom fait des mécontents. Lors des débats à l’Assemblée nationale ce vendredi, Abdou Mbow, député de Takku Wallu Sénégal, a exprimé son indignation face à ce qu'il considère comme une « forfaiture » et une « manipulation politique ».



Selon lui, la procédure adoptée dans cette affaire est sans précédent dans l’histoire politique du Sénégal. « C'est la première fois qu'on lève l’immunité parlementaire d’un député avec un bureau exclusivement composé d’un seul groupe parlementaire. Lors de la levée de l’immunité parlementaire de Ousmane Sonko, le premier vice-président était Moustapha Bamba Guirassy, aujourd'hui ministre de l’Éducation nationale. La diversité dans le bureau reflétait alors une certaine neutralité. »



Le député a également critiqué l’absence de documents probants dans la procédure actuelle, qu’il a comparée à celle menée dans l’affaire Ousmane Sonko. « Lors de la levée de l’immunité de Sonko, 15 documents nous avaient été fournis, dont les procès-verbaux d’audition et de mise en présence, les plaintes, les rapports médicaux et les convocations. Aujourd'hui, rien de tel n’a été présenté pour Farba Ngom. »



Mbow accuse le gouvernement de se livrer à une instrumentalisation de l'Assemblée nationale à des fins politiques. « Ce que nous devons dénoncer, c'est l'escroquerie politique orchestrée par le groupe Pastef pour exécuter une commande politique du Premier ministre Ousmane Sonko. Cette manipulation est une tentative de livrer Farba Ngom à la justice dans un contexte biaisé. »



Le député a également mis en doute l’indépendance du ministre de la Justice dans cette affaire. « Monsieur le ministre, je vous ai connu comme un magistrat digne et libre. Mais aujourd'hui, Ousmane Sonko affirme que vous êtes manipulable. Ce qui est en train de se passer est une atteinte à l'intégrité de l'Assemblée nationale et un affaissement de notre institution. Nous ne pouvons pas cautionner cela. »