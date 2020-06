Levée des restrictions liées au transport : voici les nouvelles conditions de déplacement

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Me El Hadji Omar Youm, a fait le point sur les nouvelles conditions de déplacement, après la levée des restrictions liées au transport qui sera en vigueur dimanche.



« Les gares routières auront des heures de fermeture et d’ouverture pour permettre au nettoiement et à la remise en ordre de la gare. Toute sortie ou entrée d’une gare urbaine officielle par un véhicule est assujetti à un remplissage de manifeste dument tenu par déclarant responsable de ladite gare », a dit le ministre.



« Les noms et prénoms de chaque passager, les références de sa carte d’identité nationale, son lieu de destination et son numéro de téléphone seront consignés. Le gestionnaire de la gare devra s’assurer de la bonne tenue du manifeste », a-t-il ajouté.



En plus, une équipe sanitaire, disposant de matériels nécessaires seront déployés dans les gares pour pouvoir faire les tests sur les passagers, en prélevant la température ect…. L’exploitant de la gare de le personnel sanitaire seront tenus d’informer les autorités sanitaires et administratives, territorialement compétentes du lieu des destinations du véhicules, en cas de découverte de cas suspect ou des personnes déclarées positives.



Le ministre qui aura une réunion cet après midi avec les acteurs du secteur du transport, a rappelé à ses deniers, l’obligation de nettoyer et désinfecter les véhicules avec les produits appropriés avant d’accueillir les voyageurs. Ils s’assureront du respect du lavage des mains, de l’utilisation du gel, et du port obligatoire des masques dans les moyens de transports.



Les voyageurs sont tenus de se soumettre à l’opération du prélèvement de la température. M. Youm a recommandé aux populations d’éviter des déplacement non essentiels, surtout les personnes qui présentent les symptomes du coronavirus.