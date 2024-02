Libération du maire Mouhamed Bilal Diatta : la Mairie de Keur Massar Sud dément et apporte des précisions

La Mairie de Keur Massar dément certaines informations qui circulent actuellement faisant état de la libération du Maire de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta.



« Contrairement aux allégations répandues, Mouhamed Bilal Diatta demeure actuellement en détention conformément aux dispositions légales en vigueur. Aucune décision de libération n'a été prise, et toute information suggérant le contraire est totalement infondée », lit-on dans un communiqué.



L’équipe municipale rappelle que « le Maire de Keur Massar Sud fait actuellement l'objet d'une procédure judiciaire en cours, et toute information relative à son état de détention sera communiquée an conformité avec les procédures légales et les autorités compétentes ».



D’ailleurs, la Mairie de Keur Massar Sud exhorte les « médias, les citoyens et toutes les parties prenantes à vérifier l'authenticité des informations avant de les diffuser, afin d'éviter la propagation de fausses nouvelles qui peuvent nuire à la réputation des personnes concernées et à la crédibilité des institutions ».



Pour rappel, le maire de Keur Massar Sud, Mouhamed Bilal Diatta, est placé sous mandat de dépôt en mars 2023. Il est poursuivi pour atteinte à la sûreté de l’Etat, il est à la Maison d’arrêt de Reubeuss.