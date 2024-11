Libération provisoire de Nabou Lèye : Me Koureyssi Ba parle "d’offense à la justice" et interpelle le Procureur Général

Les familles d'Aziz Bâ, dit Dabala, et de Boubacar Gano, par le biais de leur avocat Me Cheikh Koureyssi Ba, sollicitent des explications concernant la libération provisoire de Marème, alias Nabou Lèye. Il interpelle le Procureur Général de la Cour d'Appel de Dakar.



Les familles d’Aziz Bâ alias Dabala et Boubacar Gano, représentées par leur avocat Me Cheikh Koureyssi Ba, demandent des éclaircissements sur la libération provisoire de Marème alias Nabou Lèye.



« Les familles de Aziz BÂ Dabala et Boubacar GANO exigent toute la lumière. Comment Marème alias Nabou LÈYE a-t-elle pu jouir de la liberté provisoire dans un dossier sans juge, remis à un intérimaire, non encore ouvert, sans un seul acte de procédure pour le moment », s’est intérrogé Me Cheikh Koureyssi Ba dans un post sur Facebook.



D’après la robe noire, les « familles de Aziz BÂ Dabala et Boubacar GANO supplient le Procureur Général es qualité de gérant de l’application de la loi dans le ressort de la Cour d’Appel de Dakar d’user de ses pouvoirs ».



Selon l’avocat, la « libération prématurée de Nabou LÈYE est une offense à la justice ».



Pour rappel, Nabou Lèye est poursuivie pour « association de malfaiteurs et complicité d’assassinat avec barbarie » dans l’affaire du double meurtre de Pikine Technopole, a bénéficié hier jeudi, d'une liberté provisoire. Elle a été placée sous contrôle judiciaire.



Ses avocats avaient introduit une demande de liberté provisoire lundi 21 octobre dernier.