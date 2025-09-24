Libéré sous caution, Wally Seck reçoit le soutien de son frère Seydina Alioune

Seydina Alioune Seck a réagi ce mercredi 24 septembre, après l’audition de son frère Wally Ballago Seck devant le Pool Judiciaire Financier (PJF). Poursuivi pour association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux, le chanteur a recouvré la liberté après avoir versé une caution de 210 millions FCFA.
Ci dessous l'intégralité de son texte :
Au nom de Wally Ballago Seck et de toute son équipe, je tiens à adresser un immense merci à tous ses fans à travers le monde.
Votre amour, votre soutien indéfectible et vos prières ont été une source de force inestimable tout au long de cette épreuve.
Nous remercions profondément la justice sénégalaise pour son travail remarquable, son professionnalisme et son impartialité.
Nos remerciements vont également à tous les avocats qui ont œuvré sans relâche avec rigueur et détermination.
Merci aussi à toutes les personnes, qui ont cru en lui dès le début et qui n'ont jamais douté de son intégrité.
Enfin, rendons grâce à Allah, Le Tout-Puissant, pour sa protection, sa justice divine et sa miséricorde infinie.
C’est par Sa volonté que la lumière finit toujours par triompher.
Merci du fond du cœur.�L'aventure continue, plus fort que jamais. #blancCommeNeige 💎
