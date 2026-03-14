Kédougou: un éboulement fait deux morts à Kharakhéna

Un nouvel éboulement survenu, vendredi, sur le site d’exploitation d’Afrigold, situé à Kharakhéna, dans le département de Saraya, a causé la mort de deux jeunes orpailleurs de nationalité malienne, a appris l’APS de source sécuritaire.



Selon cette source, « un accident dramatique s’est produit vendredi 13 mars 2026 sur le site minier d’Afrigold, à Kharakhéna, dans la commune de Bembou ».



Elle a signalé qu’une importante masse de sable et de pierres s’est soudainement détachée, ensevelissant les deux victimes.



« Les tentatives de secours menées par leurs camarades n’ont malheureusement pas permis de les sauver à temps. Les deux jeunes, de nationalité malienne et résidant à Kharakhéna, étaient âgés d’environ 25 ans », a-t-elle indiqué.



Selon toujours la source sécuritaire, les éboulements signalés dans ce périmètre d’exploitation d’Afrigold ont occasionné au total dix-huit décès en l’espace trois mois.



La brigade de gendarmerie territoriale de Saraya s’est rendue sur les lieux pour les constatations d’usage. Les dépouilles ont ensuite été transférées à la morgue de l’hôpital régional Amath Dansokho de Kédougou.