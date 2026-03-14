Santé : le Sénégal et les États-Unis signent un accord de 54 milliards FCFA sur cinq ans

Les États-Unis et le Sénégal ont signé un nouveau protocole d’accord bilatéral sur la santé d’une durée de cinq ans et d’une valeur de 90 millions de dollars (54 milliards FCFA), marquant une étape majeure dans le partenariat de longue date entre les deux pays pour renforcer le système de santé du Sénégal, prévenir la propagation des maladies infectieuses et améliorer les résultats sanitaires pour le peuple sénégalais.



Selon un communiqué, ce protocole d’accord décidé conjointement s’appuie sur plus de 20 ans de coopération sanitaire entre les États-Unis et le Sénégal et reflète l’engagement des deux gouvernements en faveur de systèmes de santé durables et dirigés localement.



L’accord d’une durée de 5 ans, signé le vendredi 13 mars 2026, à Dakar, définit une vision commune visant à sauver des vies, à élargir le financement durable de la santé et à soutenir les domaines sanitaires prioritaires, notamment le VIH/SIDA, le paludisme, la surveillance des maladies et la préparation aux épidémies.



Avec cet accord, le Département d’État, en collaboration avec le Congrès, prévoit de fournir jusqu’à 63 millions de dollars (37.8 milliards FCFA) sur cinq ans pour soutenir des programmes de santé clés, des initiatives de santé numérique et une assistance technique. Le gouvernement du Sénégal s’est engagé à co-investir 27,3 millions de dollars (16.3 milliards FCFA) de nouveaux financements pour la santé sur la période de cinq ans à travers ce protocole d’accord, assumant une plus grande responsabilité pour les services essentiels et renforçant les systèmes d’approvisionnement, de ressources humaines et de santé numérique.



La protection des données



Avec ces 27,3 millions de dollars de nouveaux financements pour la santé dans le cadre de ce protocole bilatéral, le gouvernement du Sénégal s’est désormais engagé à investir un total de 71,4 millions de dollars (42.84 milliards FCFA) au cours des cinq prochaines années. Ce protocole d’accord, décidé conjointement, maintiendra 100 % du financement pour les agents de santé de première ligne et les produits médicaux au cours de la première année, et prévoit une transition progressive de certaines responsabilités sur cinq ans—telles que l’approvisionnement en produits de santé et le financement des agents de santé de première ligne—du soutien américain vers le gouvernement du Sénégal, afin de garantir la durabilité à long terme.



Ce protocole d’accord ne transfère pas immédiatement tous les programmes financés par les États-Unis, ne réduit pas l’engagement des États-Unis et ne donne pas aux États-Unis l’accès aux données privées des patients. La protection des données reste régie par la législation sénégalaise.



Ce partenariat fait progresser des objectifs communs en matière de santé mondiale tout en soutenant l’objectif du Sénégal de disposer d’un système de santé résilient et autonome, en réduisant le risque que des épidémies atteignent les États-Unis, et en préservant les progrès réalisés depuis des décennies par les États-Unis et le Sénégal dans la lutte contre les maladies infectieuses.