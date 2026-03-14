Kolda : des jeunes leaders formés pour impulser la participation citoyenne et la gouvernance locale

Trente-cinq jeunes leaders de la commune de Kolda ont pris part, ce samedi 14 mars, à une session de renforcement de capacités organisée à la Maison du citoyen. L’initiative vise à doter la jeunesse de compétences et d’outils nécessaires pour contribuer activement à la résolution des préoccupations de leur ville.



Cette activité s’inscrit dans le cadre du projet « Jeunesse active : impulser la participation et la gouvernance dans la ville de Kolda », mis en œuvre par le consortium Forum Civil et la Fundación Guné, avec l’appui financier de la mairie de Barcelone, en Espagne.



Selon Aboubacar Camara, coordonnateur du Forum Civil et facilitateur de la session, ce programme communal de la jeunesse vise à faire des jeunes à la fois des acteurs et des bénéficiaires d’initiatives capables de prendre en charge les défis liés notamment à l’emploi dans la capitale du Fouladou.



« L’objectif est d’amener les jeunes à s’impliquer davantage dans la gouvernance locale et à proposer des solutions aux préoccupations de leur communauté », a-t-il expliqué.



Dans cette commune où la jeunesse représente près de 70 % de la population, dont 55 % ont moins de 20 ans, le projet ambitionne également de renforcer la cohésion entre les jeunes et de promouvoir des initiatives de développement. Ces priorités ont été identifiées lors d’un diagnostic participatif mené dans les différents quartiers de la ville.



Au terme de la session, les participants ont salué une initiative qui leur a permis de mieux comprendre les défis qui interpellent leur cité. Prenant la parole au nom des bénéficiaires, Mamadou Mballo a indiqué que cette formation a contribué à conscientiser les jeunes sur leur rôle dans le développement local. « Nous nous sentons désormais suffisamment outillés pour porter des initiatives et développer des synergies avec d’autres acteurs afin d’agir de façon concertée et apporter des réponses aux problèmes de notre ville », a-t-il déclaré.



À travers cette démarche, les initiateurs espèrent renforcer l’engagement citoyen de la jeunesse et encourager l’émergence de solutions locales aux défis de développement de la commune de Kolda.