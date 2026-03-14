Éthiopie: trois jours de deuil national après des pluies torrentielles et des glissements de terrain meurtriers

Une centaine de morts, 190 maisons détruites et environ 3 500 personnes déplacées. Les autorités locales de la zone de Gamo, citées par des médias éthiopiens, indiquent que les recherches se poursuivent, de nombreuses personnes étant toujours portées disparues après le glissement de terrain massif survenu dans la nuit de mardi 10 à mercredi 11 mars, et qui fait suite à plusieurs journées de pluies intenses dans le sud de l'Éthiopie.



Saturées d'eau, les hautes terres montagneuses du district de Gacho Baba, dans la zone de Gamo, ont cédé. Les routes ont été ensevelies sous la boue et les débris, obligeant les secouristes à mobiliser des engins de chantier pour tenter de retrouver les victimes. Les autorités mettent en garde les populations contre de possibles nouveaux glissements de terrain.



Des pluies torrentielles qui frappent également le Kenya

Au Kenya voisin, les pluies torrentielles des derniers jours ont également fait au moins une quarantaine de morts et plus de 2 000 déplacés. Un phénomène renforcé, selon plusieurs études scientifiques, par le changement climatique dû aux activités humaines.



En juillet 2024, un glissement de terrain survenu dans la zone de Geze Gofa, toute proche, dans le sud de l'Éthiopie, avait fait 229 morts.