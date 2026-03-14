Dakar : un vendeur soupçonné d’écouler de la viande de chat arrêté puis déféré au Parquet

D'après la Police nationale, les faits se sont déroulés le 12 mars 2026, à proximité de l'Ambassade du Mali. Un témoin oculaire, officiant comme préposé au parking, a surpris le mis en cause alors qu'il descendait des rochers de la Corniche avec un sachet suspect. Ayant décidé de le suivre discrètement, le témoin l'a surpris en train d'égorger un chat à l'aide d'un tesson de bouteille.

Alertés immédiatement, les éléments de sécurité en poste à proximité ont procédé à l'interpellation de l'individu.

Lors de son interrogatoire sommaire, le mis en cause a admis avoir égorgé deux chats, tout en soutenant que la viande était destinée à sa consommation personnelle.

Toutefois, les investigations et les témoignages recueillis contredisent cette version :

• Plusieurs personnes affirment le connaître comme un vendeur de viande ambulant opérant sur l'Avenue Cheikh Anta Diop et sur la Corniche.

• Un fonctionnaire de police a confirmé que le suspect se présentait régulièrement de nuit pour vendre de la viande contenue dans un bol.

• Il a été établi que le mis en cause fréquentait assidûment les alentours de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) pour ses activités de vente.

Le mis en cause, dont la situation administrative au regard du séjour est irrégulière, a été placé en garde à vue. Au terme de la procédure, il a été déféré devant le Procureur de la République, rapporte la Police.

Le Commissariat d’Arrondissement du Point E a procédé, le 13 mars 2026, au défèrement au Parquet d'un individu pour “vente de produits impropres à la consommation, vagabondage et séjour irrégulier”.