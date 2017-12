Liberia: Joseph Boakai clôt sa campagne avec un défilé de voitures dans Monrovia

La campagne électorale s'est achevée dimanche 24 décembre à minuit. Toute activité partisane est interdite avant l’élection présidentielle de mardi. Plus de deux millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour départager les deux candidats arrivés en tête au premier tour du 10 octobre: le vice-président sortant, Joseph Boakai, et l’ex-footballeur, George Weah. La campagne de Joseph Boakai s’est clôturée ce dimanche 24 décembre, par un défilé de voitures dans les rues de Monrovia – et non pas, comme c’était prévu, par un meeting au siège de son parti de l’Unité.