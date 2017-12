Liberia: le discours tant attendu du président Weah n'a pas eu lieu

« Voici notre président ! ». Quand la voiture de George Weah, le président élu, arrive au siège du Congrès pour le changement démocratique (CDC), en début d’après-midi, vendredi, ses partisans laissent éclater leur joie.



Il est 14h30 et ses supporters espèrent assister à un discours historique : au Liberia, un président démocratiquement élu n’a jamais succédé à un autre.



« Je suis tellement content de voir le 24e président du Liberia, George Weah ! », s’exclame l’un d’eux.



Quatre heures et demie plus tard, la fête bat son plein. Mais les invités d’honneur commencent à filer en douce. Quelques partisans, mieux informés que les autres aussi.



Un maître de cérémonie finira par prendre le micro pour annoncer que le discours de George Weah est reporté « à une date convenable », sans fournir d’explication.



Malgré la déconvenue, des milliers de personnes ont continué de danser, scandant le nombre « 21 ». A savoir, le nombre de jours fixés par les jeunesses du parti pour fêter la victoire de George Weah.