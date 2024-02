Liberté de réunion et d'expression : les Etats-Unis soulignent leur caractère important dans un pays comme le Sénégal

L'ambassadeur des Etats Unis au Sénégal monsieur Raynor a souligné l'importance des libertés de réunion et d'expression. Le diplomate américain l'a fait savoir, lors d'une réunion avec la Coalition Diomaye 2024. Toujours poursuit, le diplomate dans ses termes : " les libertés de réunion et d'expression sont essentielles dans une démocratie, ainsi que l'importance que les Etats-Unis accordent à un engagement politique pacifique, légal et responsable".



Monsieur Raynor a, par ailleurs, exprimé le soutien des Etats-Unis à la démocratie Sénégalaise et l'espoir que l'élection présidentielle aura lieu " le plutôt possible". Pour le moment, aucune nouvelle date n'est encore annoncée pour la tenue de l'élection présidentielle.