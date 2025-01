Libre circulation, des personnes et des biens : la Confédération des Etats de l'AES lance ses passeports ce 29 janvier (autorités)

Cette initiative a été annoncée par le Président de la Confédération, le Général d’Armée Assimi GOITA, qui a souligné l’importance de cette mesure dans le cadre de la feuille de route de l’AES, visant à promouvoir la coopération entre les pays membres et à renforcer les liens d'intégration. Le passeport AES est conçu pour faciliter les déplacements des citoyens au sein de la région, tout en affirmant l’identité et la souveraineté de la Confédération.



Les anciens passeports restent valides jusqu'à leur date d’expiration, permettant une transition en douceur pour les détenteurs, qui pourront opter pour le nouveau document de voyage à leur convenance. Pour les citoyens encore détenteurs de passeports comportant le logo de la CEDEAO, une procédure de remplacement est mise en place. Cette mesure permettra une harmonisation progressive des documents de voyage, tout en veillant à la mise en conformité avec les nouvelles exigences de la Confédération.



Le Président Assimi GOITA a rassuré la population en soulignant que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour garantir une circulation des personnes et des biens sans entrave, dans le respect des principes de libre circulation au sein de la Confédération. Cette décision marque une avancée significative dans le processus d’intégration de l’AES, avec des perspectives prometteuses pour les échanges économiques et culturels entre les États membres.