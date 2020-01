Libye: Haftar rejette l'appel au cessez-le-feu d'Ankara et Moscou

Le maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'est libyen, a rejeté jeudi soir l'appel au cessez-le-feu lancé la veille par Ankara et Moscou, annonçant ainsi la poursuite de ses opérations militaires contre les forces loyales au Gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par l'ONU.



Dans un communiqué lu par son porte-parole Ahmad al-Mesmari, le maréchal Haftar a estimé que la stabilité ou la relance du processus politique ne pouvaient être réalisées avant l'«éradication des groupes terroristes» et la dissolution et le désarmement des milices qui contrôlent selon lui la capitale libyenne.