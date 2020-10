Libye: deux (2) Sénégalais "pris en otage" par le Maréchal Haftar

Soupçonnés de pêche illégale comme huit Italiens, six Tunisiens et deux Indonésie, deux Sénégalais sont détenus à Benghazi en Libye depuis le 1er septembre.



Selon le quotidien Libération : "ils sont détenus en otage par le maréchal Khalifa Haftar qui les utiliseraient afin de négocier la libération de quatre footballeurs écroués en Italie pour trafic d'êtres humains".



Des accusations que les autorités italiennes considèrent plus que fallacieuses même si le ministre italien des Affaires étrangères s'est engagé hier-jeudi (15 octobre 2020) à les faire libérer.