Violation de la vie privée de Serigne Bassirou Mbacké Khadim Awa Ba : l'influenceur Fallou Ndoye condamné à un mois de prison ferme

Le Tribunal correctionnel de Dakar a rendu hier mardi, son verdict dans l’affaire opposant Fallou Ndoye, alias Ndoye TV, à Serigne Bassirou Khadim Awa Ba Mbacké, figure éminente de la confrérie mouride. L’influenceur, accusé d’avoir enregistré et diffusé un échange téléphonique privé, écope d’un mois de prison ferme, d’une amende de 100 000 FCFA et devra verser 2 millions de FCFA à la partie civile pour atteinte à la vie privée. Une décision qui clôt un procès à haute tension, mêlant religion, vengeance numérique et luttes d’influence.



Tout commence lors d’un mariage à Guy Mbinde (Touba), où Fallou Ndoye filme un sermon de Serigne Ahma, jugé inapproprié par Serigne Bassirou, son oncle et héritier spirituel. Malgré une demande expresse de retirer la séquence, l’influenceur publie la vidéo dans son intégralité. Pire, il enregistre un appel privé avec Serigne Bassirou, qu’il prétend n’avoir transmis qu’à Serigne Ahma pour « se justifier ».



L’audio, accompagné d’un montage photo et d'un insulte, finit par fuiter sur TikTok, déclenchant un scandale national. Pour la partie civile, cette publication calculée visait à humilier Serigne Bassirou, alimentant une rivalité déjà latente entre les deux religieux. « Fallou n’est qu’un outil dans une guerre spirituelle », assène Me El Hadji Diouf, avocat de la victime.



À l’audience, Fallou Ndoye peine à convaincre : il nie avoir partagé l’audio publiquement, mais admet l’avoir enregistré sans consentement. Devant la barre, l'accusé a déclaré : "Je voulais montrer la vérité à mon guide ».



Dans son réquisitoire, le procureur dénonce une stratégie de buzz : « Vous ruinez des réputations pour des vues sur TikTok ».



Si l’influenceur est acquitté des charges de collecte illégale de données et de diffusion non autorisée, la condamnation pour violation de la vie privée marque un tournant.



Cette affaire révèle les fractures au sein de la communauté mouride, où des conflits spirituels se règlent désormais sur les réseaux sociaux. Elle met aussi en lumière la dérive des influenceurs, prêts à franchir les limites du droit pour du clic ou par allégeance aveugle.



L'affaire pourrait connaître d'autres développements. En effet, des proches de Fallou Ndoye ont évoqué l'éventualité de faire appel.