Libye: le Pakistan veut étendre sa présence économique aux côtés de la Russie et de la Turquie

Après avoir intégré le marché de ventes d'armes en Libye en décembre dernier, le Pakistan continue son offensive économique en Afrique et au Moyen-Orient, surtout en Libye. La presse de ce pays a révélé qu’Islamabad serait en phase de négociations avancées avec la Russie et la Turquie pour des projets d'exploration terrestre et offshore du pétrole et du gaz en Libye. Moscou et Ankara sont les acteurs les plus influents en Libye et Islamabad s’apprête à entrer en partenariat avec eux à Tripoli.

RFI

