CEDEAO : le Général Birame Diop appelle à un renouveau de la solidarité régionale

Le Président de la Commission de la CEDEAO, le général Birame Diop, lance un appel urgent au renforcement de la solidarité sous-régionale et des alliances internationales face aux crises sécuritaires, économiques et climatiques en Afrique de l'Ouest. Réunissant le corps diplomatique le vendredi 4 septembre 2026 à Abuja, le chef de l'exécutif communautaire a réaffirmé que l'intégration régionale constitue le levier prioritaire pour garantir la stabilité et la prospérité de l'espace ouest-africain.





Le général Birame Diop, Président de la Commission de la CEDEAO, prend la tête d'une offensive diplomatique pour accélérer le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest. S'exprimant le vendredi 4 septembre 2026 à Abuja lors d'une rencontre de haut niveau avec les ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et partenaires au développement, le général Diop a exposé les priorités de la nouvelle direction de l'organisation dans un contexte mondial marqué par de profonds chocs économiques, climatiques et sécuritaires.



S'adressant à l'ensemble de la communauté internationale présente, le général Birame Diop a posé l'action collective comme un impératif absolu. « L’intégration régionale n’est pas simplement une option ; c’est une nécessité stratégique. C’est la voie la plus efficace vers la construction d’une Afrique de l’Ouest prospère, résiliente et inclusive », a déclaré S.E. le général Diop au cours des échanges.



Pour soutenir cette vision stratégique, le général Diop s'appuie sur le bilan des cinq décennies d'existence de l'institution. Selon les termes du communiqué officiel de la CEDEAO, le général Birame Diop a exprimé sa gratitude aux partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement historique, rappelant que cet appui a permis des avancées majeures en matière de paix, de sécurité, de gouvernance démocratique, de développement des infrastructures et d’aide humanitaire.



Cette intervention du général Birame Diop marque le lancement d'une phase de réorganisation institutionnelle de la Commission, destinée à optimiser l'efficacité des interventions régionales et à consolider les partenariats stratégiques de la Communauté.





En plaçant la solidarité sous-régionale sous le leadership direct du général Birame Diop, la Commission entend donner une nouvelle impulsion à la coopération en Afrique de l'Ouest. La portée de ce discours stratégique dépendra de la capacité des États membres à traduire ces orientations en actions concrètes face aux défis sécuritaires et économiques de la sous-région.