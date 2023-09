Libye: les inondations provoquées par la tempête Daniel ont fait des milliers de morts

Les inondations en Libye provoquées par la tempête Daniel ont fait plus de 2 000 morts et des milliers de disparus, a déclaré ce lundi 11 septembre le chef de l'exécutif contrôlant l'est du pays. « Les disparus se comptent par milliers et les morts sont plus de 2 000 », a-t-il dit. Oussama Hamad s'exprimait dans le cadre d'une interview téléphonique avec la chaîne de télévision locale Al Massar. Il n'a pas précisé d'où il tenait ce bilan, qui pourrait s'avérer bien plus important à l'échelle de tout le pays.