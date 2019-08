Libye: quelles étaient les cibles du raid aérien de l'ANL à Morzouk?

L'incertitude demeure sur l'identité des victimes tombées à Morzouk dans le sud de la Libye et cela cinq jours après les frappes de l'Armée nationale libyenne (ANL) qui répond aux ordres du maréchal Haftar. Selon le gouvernement d'Union nationale (GNA) à Tripoli, les frappes de l'ANL ont fait 43 morts parmi les civils et plus de 60 blessés. Selon l'ANL, ses cibles étaient militaires. Elle dit avoir visé un rassemblement de la rébellion tchadienne.