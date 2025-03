Licenciement d'une centaine de chauffeurs : mise au point des Industries Chimiques du Sénégal

Selon le service de communication des ICS, les chauffeurs concernés travaillaient pour un prestataire des ICS et n’étaient jamais liés contractuellement à l'entreprise. En conséquence, les ICS se distancient totalement des informations fausses qui circulent et condamnent fermement cette désinformation qui semble viser à discréditer l'image de l'entreprise.



Les ICS rappellent également que leur infrastructure logistique repose principalement sur le fret ferroviaire, qui représente 90 % de leurs services de transport. Cette situation a évolué avec le projet du Train Express Régional (TER), entraînant la suspension de la concomitance. La reprise progressive de l'activité du fret ferroviaire, avec la mise en place de la concomitance depuis octobre 2024, devrait réduire le recours au transport routier par camions, qui a été utilisé temporairement depuis 2018.



L'entreprise réaffirme son engagement envers la création d'emplois, en soulignant qu'elle maintient près de 5 000 emplois directs, faisant d'elle l'un des principaux pourvoyeurs d'emplois au Sénégal. De plus, les ICS collaborent avec plus de 627 fournisseurs-partenaires sénégalais, renforçant ainsi son rôle de soutien à l'économie nationale.



Enfin, les ICS dénoncent fermement la désinformation qui circule à leur sujet, ainsi que les actes malveillants visant leurs installations industrielles. L'entreprise considère ces actions comme une menace grave pour la sécurité des populations, de ses employés et de ses prestataires de services. Les ICS réitèrent leur attachement au dialogue social et à la transparence dans leur fonctionnement.