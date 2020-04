Licenciement de Madame Sall, suspectée de Covid-19: le Dg du Soleil, Yakham Mbaye, précise

L’agent du bureau de la publicité et du recouvrement du quotidien national Le Soleil, a été virée, à la date du 25 mars dernier, par le Directeur général Yakham Mbaye. Une décision qui serait motivée par des soupçons de coronavirus. Mais, selon nos confrères du journal L’As qui détiennent copie de la lettre de licenciement, Mme. Sall serait démise de ses fonctions pour « fautes lourdes » suite au « refus d’exécution d’une mesure ».



Pour Walf Quotidien, Fatou Ly Sall a été suspectée d'être atteinte du coronavirus. Ainsi, elle a été contrainte par le Dg de quitter les lieux pour aller se faire dépister. Chose qu’elle a refusé.



Face à ce refus, elle sera licenciée pour trois fautes lourdes (refus d'exécuter un ordre donné par le supérieur hiérarchique, insubordination et défiance envers le Dg ainsi que perte de confiance).



Joint par le journal, Yakham Mbaye, reconnaît que son employée a été virée pour insubordination et non pour raison économique. « Je n'accepterai pas que des gens veuillent installer l'anarchie», va-t-il marteler.