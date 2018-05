Licenciement de Mokhtar Dabo : La Cnts prévient la Pharmacie nationale

La Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts) a indiqué être de tout cœur avec Mokhtar Dabo. En effet, le Secrétaire général du Syndicat des cadres et employés de l’administration publique (Synecap) a été licencié par la Direction de la Pharmacie nationale d’approvisionnement (Pna).



Mody Guiro et Cie affirment vouloir éviter toute confrontation avec la Direction de la Pna. D’où son appel lancé à cette entité afin qu’elle reconsidère sa position, et ouvre des négociations avec M. Dabo.



«Cet acte posé par la Direction de la Pna est lourd de conséquences, surtout que le camarade Dabo est membre du Bureau Confédéral de la Cnts», informe leur communiqué parvenu à la PressAfrik. le document d’appeler la Pna à prendre «les dispositions pour l’ouverture de discussions sérieuses en vue d’apaiser ses relations avec le Synecap et son responsable pour rétablir les relations de confiance, le calme et la sérénité au sein de la Pharmacie nationale d’approvisionnement».