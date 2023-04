Liga: Valladolid limoge son entraîneur après la débâcle contre le Real Madrid

La déroute contre le Real Madrid aura fait une victime. Lourdement battu sur la pelouse des Merengues (6-0), le Real Valladolid pointe à la 17e place de Liga et n’est plus qu’à un point de descendre dans la zone rouge, à onze journées de la fin du Championnat d’Espagne. Le club de Castille-et-León a donc décidé de se séparer de son manager, José Rojo "Pacheta".



«José Rojo "Pacheta" ne restera pas à la tête du Real Valladolid. Le club reconnaît la trajectoire importante de l’entraîneur et le rôle qu’il a joué dans l’équipe depuis son arrivée, mais, toujours avec l’objectif unique de rester dans l’élite à la fin de la campagne actuelle, a choisi de prendre une autre direction. Une décision difficile pour tout ce que représente Pacheta, leader de l’équipe qui a réussi à revenir en LaLiga Santander en seulement un an et par promotion directe», explique le communiqué du club violet parcouru par Footmercato.