Liga: le Barça de Koeman démarre bien contre Villareal (4-0)

Il en faudra plus, bien sûr, pour commencer à oublier l’humiliation subie face au Bayern Munich (8-2) en quart de finale de la dernière Ligue des champions. Mais c’est un bon début. Un mois et demi après cette déroute historique, le FC Barcelone a débuté la nouvelle saison de Liga par une victoire convaincante ce dimanche face au Villarreal d’Unai Emery (4-0). Un match abouti pour les grands débuts de Ronald Koeman sur le banc blaugrana. Pour sa première, le successeur de Quique Setién avait décidé d’aligner un onze résolument offensif articulé dans un 4-2-3-1.



Ansu Fati, Lionel Messi, Philippe Coutinho et Antoine Griezmann étaient tous les quatre titulaires. Le premier a été le meilleur, de loin. Du haut de ses 17 ans, Fati a ouvert le score d’une reprise du plat du pied droit imparable à la réception d’un centre de Jordi Alba (15e). Intenable dans son couloir gauche, celui qui est désormais international espagnol s’est chargé de doubler la mise cinq minutes plus tard d’une frappe en force sur un service de Coutinho, revenu de son prêt au Bayern Munich et lui aussi en jambes sur la pelouse du Camp Nou (20e). Positionné en meneur de jeu, le Brésilien a souvent cherché à combiner avec Lionel Messi, positionné en faux numéro neuf, alors qu’Antoine Griezmann s’est trop rarement mis en évidence.



RMC Sport