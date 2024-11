Liga : le FC Barcelone s’incline face à la Real Sociedad

Le FC Barcelone a concédé sa deuxième défaite de la saison face à la Real Sociedad, ce dimanche 10 novembre, en clôture de la 13e journée de Liga (1-0). Une défaite qui permet au Real Madrid de revenir à six points du leader, avec un match de retard.



Les Catalans ont subi la domination de leurs adversaires tout au long du match et n’ont pas pu remonter le handicap d’un but inscrit à la 33e minute par Sheraldo Becker. Privés de Lamine Yamal, qui souffrait d’une cheville et a suivi la rencontre depuis les tribunes, le Barça n’a finalement pas trouvé la faille dans la cuirasse des Basques, qui se sont créé de nombreuses occasions et remontent à la 8e place.



Le hors-jeu polémique de Lewandowski



Les Barcelonais auraient, avant ça, pu ouvrir le score grâce à Robert Lewandowski (13’), mais l’attaquant polonais a été signalé hors-jeu, alors que les images du révélateur semblaient montrer qu’il se trouvait en position licite.



Si la pression des joueurs d’Hansi Flick se faisait forte dans la première demi-heure, la Real Sociedad lançait crânement des contres aboutissant à des situations dangereuses, comme ce coup franc à la limite de la surface à la 28e minute, détourné au-dessus de sa cage en corner par Inaki Peña.



La récompense arrivait avec un but de Sheraldo Becker (33’), qui plaçait une accélération foudroyante sur une passe de Luka Sucic et trompait le portier catalan après avoir mis sa défense dans le vent.



Ce résultat fait les affaires du Real Madrid, qui revient à six longueurs du leader barcelonais, avec un match de retard.





Avec Ouest-France