Liga : le Real Madrid s'impose face à Villarreal mais perd Vinicius Jr et Carvajal sur blessure

Au Santiago Bernabéu, le Real Madrid, défait par le LOSC en milieu de semaine, s’est ressaisi lors de la réception de Villarreal à l’occasion de la 9e journée de Liga. Les réalisations de Valverde et de Vinicius Jr ont permis le Real Madrid de s’imposer (2-0) devant les sous-marins.



Une victoire qui permet à la Maison blanche de recoller au FC Barcelone en tête du championnat.



Point noir de la soirée, le Real Madrid a perdu Vinicius Jr. et Carvajal sur blessure. Vinicius Jr., visiblement touché à l'épaule, a dû quitter le terrain prématurément, laissant craindre une blessure sérieuse.



Cependant, le Real peut craindre le pire pour Dani Carvajal, dont les cris et les larmes ont brisé le silence de cathédrale de l’antre madrilène.



Évacué en larmes sur civière, Dani Carvajal pourrait d’ores et déjà voir sa saison partir en fumée.