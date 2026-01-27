Ligne Dakar-Paris-Dakar : Air Sénégal renforce sa flotte avec un Boeing 777

La compagnie nationale Air Sénégal annonce l'intégration d'un Boeing 777 au sein de sa flotte, depuis le 25 janvier, pour les opérations sur la ligne Dakar-Paris-Dakar, selon un communiqué de la compagnie.



D’après la même source, cette mise en service constitue marque une étape majeure dans l'amélioration de l'expérience voyage sur cette ligne stratégique du réseau du pavillon national. « L'arrivée de cet appareil permettra le retour de la disponibilité du fret et de la classe business, pour renforcer le confort à bord. Le B777 est configuré bi-classe avec 26 sièges business et 286 sièges en classe économique », indique le document.



Par ailleurs, Air Sénégal présente ses excuses à l'ensemble de ses passagers pour les perturbations enregistrées ces derniers mois et réaffirme sa volonté de « rétablir son niveau de régularité et de confort conforme à ses standards ».



Créée en 2016, Air Sénégal a démarré ses opérations en 2018, la compagnie ambitionne de devenir le leader du transport aérien de l’Afrique de l’Ouest s’appuyant sur son hub principal de l’Aéroport international Blaise Diagne à Dakar.



La compagnie se fixe pour mission de desservir aussi bien des lignes domestiques, régionales qu’internationales afin de contribuer à la croissance de l’aviation civile africaine.



Air Sénégal opère actuellement une flotte de six avions : deux Airbus A330-900 Neo, trois Airbus A320, deux ATR 72-600, 1 B777 à travers un réseau de 30 destinations.