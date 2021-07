Ligue 1 – 23ème journée : L’US Gorée peut retarder le sacre de Teungueth FC

L’avant-dernier au classement de la Ligue 1 face au confortable leader ! Le match Gorée – Teungueth FC, ce samedi en ouverture de la 23ème journée, est bien déséquilibré … sur le papier. Les Insulaires ne comptent que 18 points et semblent filer tout droit vers la relégation en L2, là où les Rufisquois en ont 47 et sont engagés dans une belle chevauchée vers leur premier titre. Entre une équipe au bord du précipice et une autre en passe d’atteindre les sommets et à 4 journées de la fin du championnat, tout peut arriver, cependant.



Car, l’US Gorée a lancé son Opération Survie dans l’élite avec la convaincante victoire de la précédente journée face à l’AS Douanes (4 – 1). Et entend confirmer ce samedi, même si l’adversaire se nomme Teungueth FC et est dans une forme et mène une cadence de futur champion. Mais il lui faudra être au meilleur de sa forme pour venir à bout des Rufisquois qui n’ont plus perdu en championnat depuis le 6 mai et le match en retard de la 8ème journée face à Dakar Sacré-Cœur (0 – 1).



L’autre match du jour oppose deux voisins au classement, le Dakar Sacré-Cœur (10ème, 24 pts) et le Ndiambour (11ème, 23 pts). Deux équipes capables du meilleur comme du pire qui ne sont pas mathématiquement hors de portée des deux relégables, Gorée et NGB. Et qui ont donc intérêt à se secouer.

Les autres rencontres de la 23ème journée sont programmés le dimanche 4 juillet.



Le programme : Samedi 3 juillet



à 17h à Alassane Djigo : Dakar Sacré-Cœur / Ndiambour



17h au stade municipal de Mbao : Gorée / Teungueth FC



Dimanche 4 juillet

à 17h à Aline S. Diatta : Casa Sports / Mbour PC ;

17h à Alassane Djigo : AS Pikine / Jaraaf ;

17h à Massène Sène : Stade de Mbour / AS Douanes ;

17h à Djibril Diagne : Génération Foot / Diambars ;

17h à Maniang Soumaré : CNEPS Excellence / NGB