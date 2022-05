Ligue 1: Bamba Dieng remporte le Trophée du plus beau but de la saison

Bamba Dieng, l'attaquant de l'OM, est récompensé par le trophée du plus beau but de la saison en Ligue 1.



L'international sénégalais a inscrit une superbe reprise acrobatique à Strasbourg. "Payet m'avait dit 'laisse' en plus", s'amuse le buteur marseillais, rapporté par RMC Sport.