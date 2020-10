Ligue 1: Ben Arfa (Bordeaux) positif au Covid-19 mais pas contagieux

Hatem Ben Arfa, qui s'est engagé libre mercredi avec Bordeaux (L1), a subi un test positif au Covid-19 dû à des "résidus" du virus qu'il a contracté cet été. "Ce sont des résidus qui ont été décelés. Il n'est pas contagieux et peut s'entraîner normalement sans risque de contamination pour ses coéquipiers et le staff", a-t-on expliqué au club.



Malgré sa positivité due à la présence de résidus, il a été autorisé à s'entraîner avec ses nouveaux partenaires et a été présenté à la presse deux heures plus tard. Un cas qui rappelle celui de Steve Mandanda forcé de quitté l'équipe de France mais qui avait pu reprendre l'entraînement avec son club. ​



RMC Sports