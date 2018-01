Ligue 1: Bilan de la 6ème journée

Le championnat a clôturé sa sixième journée, hier, dimanche. Occasion pour les huiliers de Sonacos de chiper la première place du championnat à Génération-Foot, suite à leur victoire 2-1 sur les académiciens de Deni Biram Ndao. Lors de ce face-à-face qui s’est joué à Kaolack, lieu ou Sonacos reçoit ses matches, les poulains de Mady Touré sont les premiers à marquer par l’entremise d’Amadou Dia Ndiaye qui a inscrit son 5ème but de la saison, ce qui n’a pas perturbé les joueurs de Cheikh Gueye qui vont égaliser avant de reprendre la marque. Sonacos met fin ainsi à l’invincibilité des "Grenats" et demeure la seule équipe invaincu du championnat après 6 journées.



Le derby sénégalais qui opposait Casa-Sport et Jaraaf a été remporté par les Médinois, (1-2). Au moment où Mbour Petit-Côte à domicile, freinait NGB sur la marque de (3-2), après les victoires glanées par Niary Tally lors des 2 précédentes journées.



L'As Douane a été battue chez elle par Stade de Mbour, (1-2). Diambars a partagé les points du match nul, avec Teungueth FC. Le promu, Dakar Sacré-Coeur, n’a pas fait mieux que Diambars, en réalisant un match nul et vierge face à la Linguère de Saint-Louis.



3 victoires ont été enregistrées dont 14 buts marqués dans cette 6ème journée.



Classement

1er SONACOS, 12 points; 2ème GENERAT-FOOT , 11 points; 3ème MBOUR-PC,11 points; 4ème STADE-MBOUR,10 points; 5ème ASC JARAAF, 10 points; 6ème AS DOUANE, 10 points; 7ème ASC LINGUERE, 9 points; 8ème N.G.B, 9 points; 9ème TEUNGUETH FC, 8 points; 10ème NDIAMBOUR, 7 points; 11ème CASA-SPORT, 4 points; 12ème Dakar Sacré-Coeur, 4 points; 13ème Diambars, 3 points; 14ème Gudiawaye Pro, 1 point.