Ligue 1: Dakar Sacré-Cœur leader provisoire, Linguère à la deuxième place

Le derby de la capitale dakaroise entre Dakar Sacré-Cœur et Jaraaf (7e, 2 pts) s'est soldé sur un score de 1-1. Avec ce match nul, Dakar SC (4 pts +2) conserve provisoirement la tête du classement de la Ligue 1.

Après avoir neutralisé le Casa Sports (2-2) lors de la précédente journée, la Linguère (4 pts +1) a fait une bonne opération chez elle en battant (1-0), l'AS Pikine (6e, 3 pts). Les Samba-Linguère prennent la deuxième place du championnat.

De la même manière, le Guédiawaye FC a accueilli et battu (1-0) le Casa Sports (11e, 1 pt ), suite à un but splendide de Lamine Mbengue (45'+6). Ainsi les Crabes (4 pts+1) prennent leur revanche sur les Ziguinchorois et se hissent à la 3 place.

Le promu Jamono Fatick (3 pts) a décroché une victoire historique en Ligue 1. Le club du Sine est allé battre (1-2) Stade de Mbour et prend la 5e place. Les Stadistes prennent la 12e place.

Le match entre Diambars et SONACOS n'a pas eu lieu. L'équipe de Saly ne s'est pas déplacée au stade Lat Dior de Thiès pour accueillir les Huiliers de Diourbel.

L'autre académie à savoir Génération Foot offre l'hospitalité à l'US Gorée, ce lundi, au stade Lat Dior.

La deuxième journée sera clôturée, le mardi 7 novembre 2023, avec US Ouakam (13e, 0 pt-1)/Teungueth FC (4e, 3 pts+1) au stade Iba Mar Diop.

