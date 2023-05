Ligue 1 : Génération Foot conserve son fauteuil, Casa / GFC interrompu

Génération Foot (41 pts) a conservé son fauteuil de leader, à l’issue de la 21e journée de Ligue 1, suite à sa victoire devant CNEPS Excellence (2-0). Les Grenats caracolent seule en tête du classement de la Ligue 1.



CNEPS Excellence (14e, 10 pts) essuie un treizième revers en championnat, est proche de la relégation.



Diambars (2e, 38 pts), qui guettait aussi la première place, a finalement chuté samedi (0-1) sur la pelouse de la Sonacos (7e, 28 pts).



Le choc entre Guédiawaye FC (35 pts) et Casa Sports (33 pts) pour la troisième place n’est pas arrivé à son terme dimanche, à cause d’une coupure d’électricité. Pourtant, les Ziguinchorois menaient au score (1-0) à la 14e minute, informe le quotidien sportif « Stades ».



Le Jaraaf (29 pts) a enchaîné une deuxième victoire consécutive, après avoir battu à domicile la lanterne rouge, la Linguère (13e, 17 pts). Avec cette victoire, le Jaraaf grimpe à la cinquième place.



De la même manière, à Teungueth FC (29 pts) revient à la sixième place, suite à son succès (1-0) devant AS Pikine (10e, 27 pts).

Stade de Mbour (11e, 22 pts), a été neutralisé à domicile (0-0) par Dakar Sacré Cœur (9e, 27 pts).



Selon « Stades », le match entre l’AS Douane et l’US Gorée a été reporté, du fait que quatre joueurs des Insulaires ont été sélectionnés pour la Coupe du monde U20 prévue du 20 mai au 11 juin 2023 en Argentine.