Ligue 1 : Guédiawaye FC nouveau dauphin, TFC conforte sa première place, Diambars dans le dur

Du changement à la tête de la Ligue 1. Le Jaraaf de Dakar cède la deuxième place à Guédiawaye FC, qui a battu l’US Ouakam (4-2). Le Teungueth FC a conforté sa première place en s’imposant (0-1) sur la pelouse de l’US Gorée.



Guédiawaye FC (2e, 35 pts) devient dauphin de TFC, car le Jaraaf de Dakar (3e, 33 pts) se faisait accrocher (0-0) au même moment par le Casa Sports de Ziguinchor (11e, 21 pts), dans un classique du championnat. Le club de la Médina a manqué un penalty par Falilou Fall (69'). Les Casamançais arrêtent l'hémorragie après deux défaites de rang.



Au terme du 20e tour, le leader Teungueth FC a conforté sa place samedi en allant battre (0-1) I'US Gorée (6ème, 27 pts), grâce à une réalisation de l'international sénégalais U20, Youssoupha Sanyang (50').



Ce succès obtenu samedi permet aux Rufisquois (40 points) de maintenir l'écart de 5 unités sur leur concurrent direct. Parce que Guédiawaye FC a également gagné face à I'US Ouakam (9e, 22 pts), dimanche dans un match à suspense (4-2).



Diambars en difficulté



Dans le derby de la Petite Côte, le Stade de Mbour (13e, 18 pts) a dominé (0-3) la lanterne rouge, Diambars (14e, 14 pts), samedi à Lat Dior de Thiès.



Toutefois, le Stade de Mbour reste toujours derrière Jamono Fatick (12e, 19 pts) qui est allé surprendre (1-3) Dakar Sacré-Cœur (5e, 27 pts), samedi à Ngor. Les académiciens de Saly s’enfoncent davantage et occupent désormais la lanterne rouge, avec 14 points au classement.



A Saint-Louis, la Linguère (8e, 23 pts) et Génération Foot (10e, 21 pts) se sont neutralisés (0-0). C’est le même score qui a sanctionné le duel entre Sonacos de Diourbel (5e, 28 pts) et l’AS Pikine (4e, 30 pts).