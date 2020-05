Ligue 1: Habib Bèye, candidat au poste de Directeur Sportif de Dijon

La Ligue 1 définitivement arrêtée, le football s'agite en coulisses à l'approche du mercato estival. Et la grande valse des consultants pourrait bientôt avoir lieu. Cette fois-ci, pas de transfert opéré dans un autre média, mais un éventuel retour aux affaires dans le monde du ballon rond au plus près des joueurs.



D'après les infos de FootMercato, le Sénégalais Habib Bèye est candidat au poste de Directeur Sportif de Dijon. L'ancien défenseur de Marseille aurait des partisans en interne et se verrait bien endosser le rôle de ce poste également courtisé par le congolais Herita Ilunga.