Kolda : l’hivernage s’installe progressivement, les activités agricoles déjà lancées (DRDR)

L’hivernage a pris un bon départ dans la région de Kolda (sud) où cinq pluies utiles ont déjà été enregistrées, avec un cumul pluviométrique variant entre 22 mm et 112 mm selon les localités. Cette information a été livrée par le directeur régional du développement rural (DRDR), Hamadou Baldé, lors d’un point sur la situation agricole.



À en croire le DRDR, les premières activités agricoles ont démarré, marquées par les semis de mil dans plusieurs zones. Dans le département de Médina Yoro Foula, les producteurs les plus prompts ont même entamé les semis d’arachide, profitant de la bonne répartition des premières pluies.



Sur le volet des intrants agricoles, les chiffres montrent des progrès significatifs, bien que certaines catégories restent en deçà des objectifs fixés. Concernant les semences d’arachide, sur une prévision globale de 5 065 tonnes, 3 884 tonnes ont déjà été mises en place, soit un taux de réalisation de 75 %. Une performance jugée satisfaisante par le directeur régional.



Pour ce qui est des engrais, la situation est plus contrastée. L’engrais 6-20-10, particulièrement prisé pour la culture de l’arachide, enregistre un taux de couverture de 46 % sur une prévision de 4 425 tonnes. En revanche, les mises en place du triple 15 atteignent seulement 360 tonnes, sans que le taux correspondant ne soit précisé. L’engrais destiné à la culture du mil affiche un taux de réalisation plus faible, de l’ordre de 21% sur une prévision de 1 295 tonnes.



Hamadou Baldé de profiter de l'occasion pour saluer les efforts importants fournis cette année par l’État pour appuyer les producteurs de la région. Il informe que 920 unités de petit matériel agricole ont été distribuées aux exploitants. Ce matériel comprend notamment des houssines, des houes occidentales, ainsi que des charrettes, outils essentiels pour améliorer les conditions de travail et augmenter la productivité.



Le DRDR appelle toutefois les producteurs à rester vigilants et à suivre de près l’évolution des conditions climatiques. « Il est essentiel que les agriculteurs se fient aux bulletins météorologiques et aux alertes agro-climatiques afin d’ajuster leurs pratiques culturales en fonction du comportement de l’hivernage », a-t-il insisté.