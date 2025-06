Casamance : plus de 2000 jeunes formés et insérés grâce au programme « Réussir au Sénégal »

Plus de 2000 jeunes de la Casamance (sud) ont bénéficié de formations qualifiantes et d’un accompagnement vers l’emploi salarié ou l’entrepreneuriat dans le cadre du programme « Réussir au Sénégal », mis en œuvre par la GIZ depuis 2017. Cette initiative, qui s’inscrit dans la lutte contre la migration irrégulière, a contribué de manière significative à l’insertion socio-économique des jeunes de la région.



Ce jeudi, une rencontre bilan s’est tenue à Kolda, réunissant acteurs de la formation professionnelle, partenaires institutionnels et bénéficiaires. Objectif : faire le point sur les acquis et tirer les leçons de ce programme qui arrive à son terme. Parmi les facteurs de succès mis en lumière figurent le renforcement de la collaboration entre les structures de formation, l’accompagnement des PME locales, et surtout, la réduction de la tentation migratoire à travers des alternatives concrètes et durables.



Prenant la parole lors de la rencontre, Diadia Ndiaye, Chef d’antenne Casamance du programme, a salué l’engagement des parties prenantes avant d’annoncer une bonne nouvelle : le lancement prochain d’un nouveau projet intitulé « Renforcement de la résilience dans les zones frontalières (REZO) ».



Selon lui, ce nouveau programme régional, qui sera mis en œuvre au Sénégal, au Mali et en Guinée, vise à renforcer la coopération transfrontalière, soutenir l’entrepreneuriat local, la formation professionnelle, et l’accompagnement des petites et moyennes entreprises dans des zones souvent enclavées et exposées à de multiples vulnérabilités.



Avec REZO, la GIZ entend capitaliser sur les acquis de « Réussir au Sénégal » pour consolider une dynamique d’intégration sous-régionale par le développement inclusif et la résilience économique des jeunes.



Les jeunes bénéficiaires présents n’ont pas manqué d’exprimer leur satisfaction. Nombre d’entre eux ont aujourd’hui lancé des activités génératrices de revenus ou intégré le marché du travail formel, contribuant ainsi à l’essor socio-économique de leurs localités.



Alors que « Réussir au Sénégal » s’achève sur une note positive, les regards sont désormais tournés vers cette nouvelle phase de consolidation et d’expansion régionale.