Ligue 1 (J4) : Casa Sports accroché par l’AJEL, Guédiawaye FC enregistre une nouvelle défaite

La 4ᵉ journée de Ligue 1 sénégalaise a débuté ce samedi 22 novembre 2025 avec un match très attendu entre l’AJEL de Rufisque et le Casa Sports, qui s’est conclu sur un score de parité (1-1). De son côté, Guédiawaye FC a enregistré une nouvelle défaite face à Génération Foot à Thiès.
Dans le choc au sommet au stade Ngalandou Diouf, les Ziguinchorois ont ouvert le score dès la 16ᵉ minute grâce à Pape Sémou Sané (1-0). Mais les Rufisquois ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à une tête de Mouhamed Diop (1-1). Avec ce match nul, Casa Sports conserve provisoirement sa place de leader avec 8 points.
Guédiawaye FC, lui, continue de peiner. Le club entraîné par Alioune Mbaye a concédé sa 3ᵉ défaite en quatre journées, subissant une lourde défaite 2-0 face à Génération Foot, qui signe ainsi son premier succès de la saison. Avec un nul et trois revers, Guédiawaye FC ferme la marche au classement.
La journée se poursuit ce dimanche avec plusieurs rencontres importantes. L’US Gorée, deuxième avec 7 points, se déplace à Saint-Louis pour affronter la Linguère, qui compte profiter de son retour au stade Mawade Wade pour lancer sa saison.
Le Stade de Mbour, troisième (7 points), reçoit l’AS Pikine, 8ᵉ avec 4 points. Le champion en titre, le Jaraaf, 15ᵉ avec seulement 1 point, se rend à Thiès pour affronter le Wally Daan, également en difficulté (13ᵉ, 1 point).
À Yoff, l’US Ouakam (7ᵉ, 4 pts) accueille l’AS Cambérène (12ᵉ, 2 pts) pour un derby lébou très attendu.
À Diourbel, la Sonacos (6ᵉ, 4 pts) reçoit Teungueth FC (5ᵉ, 7 pts), tandis que l’ASC HLM (10ᵉ, 3 pts) affronte le Dakar Sacré-Cœur (9ᵉ, 4 pts) pour un duel entre clubs de la capitale.
Programme 4e journée
Samedi 22 novembre 2025
Stade Ngalandou Diouf
AJEL de Rufisque-Casa Sports 1-1
Stade Lat Dior
Génération Foot-Guédiawaye FC 2-0
Dimanche 23 novembre 2025
Stade Alassane Djigo
16h30 : AS Pikine-Stade de Mbour
Stade municipal HLM
16h30 : ASC HLM - Dakar Sacré-Cœur
Stade Lat Dior
17h30 : Wally Daan-Jaraaf
Stade Mawade Wade
16h30 : Linguère-US Gorée
Stade municipal de Yoff
16h30 : US Ouakam-AS Cambérène
Stade Ely Manel Fall
16h30 : Sonacos-Teungueth FC
Dans le choc au sommet au stade Ngalandou Diouf, les Ziguinchorois ont ouvert le score dès la 16ᵉ minute grâce à Pape Sémou Sané (1-0). Mais les Rufisquois ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel grâce à une tête de Mouhamed Diop (1-1). Avec ce match nul, Casa Sports conserve provisoirement sa place de leader avec 8 points.
Guédiawaye FC, lui, continue de peiner. Le club entraîné par Alioune Mbaye a concédé sa 3ᵉ défaite en quatre journées, subissant une lourde défaite 2-0 face à Génération Foot, qui signe ainsi son premier succès de la saison. Avec un nul et trois revers, Guédiawaye FC ferme la marche au classement.
La journée se poursuit ce dimanche avec plusieurs rencontres importantes. L’US Gorée, deuxième avec 7 points, se déplace à Saint-Louis pour affronter la Linguère, qui compte profiter de son retour au stade Mawade Wade pour lancer sa saison.
Le Stade de Mbour, troisième (7 points), reçoit l’AS Pikine, 8ᵉ avec 4 points. Le champion en titre, le Jaraaf, 15ᵉ avec seulement 1 point, se rend à Thiès pour affronter le Wally Daan, également en difficulté (13ᵉ, 1 point).
À Yoff, l’US Ouakam (7ᵉ, 4 pts) accueille l’AS Cambérène (12ᵉ, 2 pts) pour un derby lébou très attendu.
À Diourbel, la Sonacos (6ᵉ, 4 pts) reçoit Teungueth FC (5ᵉ, 7 pts), tandis que l’ASC HLM (10ᵉ, 3 pts) affronte le Dakar Sacré-Cœur (9ᵉ, 4 pts) pour un duel entre clubs de la capitale.
Programme 4e journée
Samedi 22 novembre 2025
Stade Ngalandou Diouf
AJEL de Rufisque-Casa Sports 1-1
Stade Lat Dior
Génération Foot-Guédiawaye FC 2-0
Dimanche 23 novembre 2025
Stade Alassane Djigo
16h30 : AS Pikine-Stade de Mbour
Stade municipal HLM
16h30 : ASC HLM - Dakar Sacré-Cœur
Stade Lat Dior
17h30 : Wally Daan-Jaraaf
Stade Mawade Wade
16h30 : Linguère-US Gorée
Stade municipal de Yoff
16h30 : US Ouakam-AS Cambérène
Stade Ely Manel Fall
16h30 : Sonacos-Teungueth FC
Autres articles
-
Paul Pogba sur son retour : « Le foot, ce n’est pas fini pour moi »
-
Polémique autour de la blessure d’Assane Diao : la FSF apporte ses clarifications
-
Liga : retour gagnant du FC Barcelone au Camp Nou (4-0)
-
Premier League : Liverpool assommé par Nottingham Forest, Crystal Palace intègre le top 4
-
Bundesliga : Nicolas Jackson marque et participe à la démonstration du Bayern Munich (6-2)