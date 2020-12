Ligue 1: Mbaye Niang retrouve une place de titulaire et fait gagner Rennes

C'est par le jeu que Rennes a mis fin à sa série de quatre matches sans victoire en Championnat. Fidèle à ses principes, Julien Stéphan a aligné une équipe au profil technique largement supérieur aux Niçois.



Mbaye Niang, Clément Grenier et Adrien Truffert, qui sait décidément tout faire (le latéral gauche a évolué au poste d'ailier), ont été les symboles d'un Stade Rennais conquérant, qui a eu quelques frayeurs face à Claude-Maurice (8e, 12e, 56e) et Amine Gouiri (9e et 42e). Les Bretons ont pris les choses en main dès le premier quart d'heure. Par deux fois, Aguerd a vu sa tête repoussée (15e, 25e), avant que Truffert ne récupère le ballon dans les pieds de Danilo et ne serve Mbaye Niang (28e).



Titulaire pour la deuxième fois de la saison (il avait débuté contre Lille lors de la première journée), l'attaquant sénégalais ne s'est pas posé de question au moment de déclencher son tir au ras du sol (28e). Les Rennais ont proposé quelques séquences assez exceptionnelles, comme ce fut le cas au retour des vestiaires où l'action s'est finie par une belle frappe enveloppée de Faitout Maouassa (51e). Ou encore ce jeu en triangle conclu par une frappe trop molle de Doku (68e). Le style des Niçois était plus basique et direct, avec Jeff Reine-Adelaïde à la baguette. Ce succès, mérité, permet aux Bretons de se relancer dans la course à l'Europe.



Avec L’Equipe