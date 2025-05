Ligue 1 - Reprogrammation de la 24e journée : AJEL vise le podium, HLM joue sa survie à Kébémer

Reprogrammés suite au décès de Fadiouf Ndiaye, défenseur de l'US Ouakam, deux matchs de la 24e journée de Ligue 1 sénégalaise se jouent ce mardi. AJEL de Rufisque, 5e au classement reçoit la Sonacos actuellement 12e, tandis qu'au stade Issa Mbaye Samb de Kébémer, la Linguère (6e) accueille la lanterne rouge HLM Dakar (14e).



AJEL - Sonacos : cap sur la 3e place



Avec 36 points, AJEL peut grimper sur le podium en cas de victoire, dépassant potentiellement l'US Ouakam (37 points). L'enjeu est de taille pour les Rufisquois qui accueillent une Sonacos en pleine tourmente, seulement 12e et sous la menace de la relégation. Une victoire leur permettrait de rester au contact du haut du classement à six journées de la fin.



Linguère - HLM : duel de contrastes



À Kébémer, la Linguère, solide 6e avec 33 points, vise une place dans le top 5. L'équipe saint-louisienne affiche une belle forme sur la phase retour du championnat. En face, HLM Dakar, 14e au classement avec 23 points, joue sa survie en Ligue 1. Malgré une série encourageante face à Génération Foot et Dakar Sacré-Coeur, les protégés d'Amadou Erasme Badiane devront livrer une prestation de haut niveau pour espérer créer l'exploit.



Les enjeux sont clairs : la lutte pour le podium et le maintien est plus intense que jamais, et chaque point comptera dans cette dernière ligne droite du championnat.