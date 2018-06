Ligue 1 : Stade de Mbour capitule et décide d'affronter l'USO

Enfin le président du Stade de Mbour Saliou Samb a accepté d’affronter l’US Ouakam en championnat cette saison. Le club de la Petite côte va finalement jouer contre USO à la suite d’une lourde menace de la part de la Ligue sénégalaise de football professionnelle.



«Il se trouve que s’il y a deux forfaits ça devient forfait général et l’équipe est reléguée en division régionale», a indiqué Saliou Samb sur les ondes de la Rfm. Ce que beaucoup de Mbourois ne souhaitent pas. Car, selon le président du Stade de Mbour : «Il y a le comité des supporters du Stade de Mbour, les anciens, le maire et toutes les instances du Stade de Mbour qui refusent ça (la relégation en division régionale) ».



Toutefois, il y a une partie de la population qui préférerait voir l’équipe reléguée en division régionale plutôt que de jouer contre l’USO.



«Le mouvement qui se dit être les représentants de Mbour, ces jeunes, eux sont prêts à reléguer l’équipe en division régionale. Ce sont des jeunes qu’on ne voit même pas au stade et qui ne sont devenus des supporters que depuis la finale», s’est défendu Saliou Samb. Avant de conclure : «quand je paye les salaires je ne vois personne. Quand je convoque des réunions pour les cotisations je ne vois personne. Le stade de Mbour est un patrimoine et je me dois de le léguer aux générations futures dans de bonnes conditions comme on me l’a légué ».