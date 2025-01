Ligue 1 : Teungueth FC en difficulté, Jamono Fatick dans le dur, Gorée pour creuser l’écart face à la Linguère

Le Casa Sports et Teungueth FC se sont neutralisés (0-0), dimanche 19 janvier 2025, au stade Aline Sitoé Diatta, lors de la 12ᵉ journée de Ligue 1. Jamono Fatick a également partagé les points avec la Sonacos.



Teungueth FC peine toujours à retrouver la victoire depuis son succès à domicile (2-1) contre la Linguère lors de la 4ᵉ journée. Avant cette confrontation avec le Casa Sports, les Rufisquois enregistraient trois matchs nuls et trois défaites consécutives.



Avec ce nul, le Casa Sports grimpe temporairement à la 12ᵉ place, quittant ainsi la zone de relégation. L’équipe dirigée par Balla Djiba, ancien champion avec Génération Foot (2022-2023), affrontera l’US Gorée lors de la prochaine journée. Teungueth FC, pour sa part, rétrograde à la 7ᵉ position et accueillera Guédiawaye FC.



Dans l’autre rencontre de dimanche, la Sonacos a également été tenue en échec par Jamono Fatick (1-1), qui reste lanterne rouge avec seulement un point.



Samedi, l’AJEL de Rufisque a signé une précieuse victoire (2-1) contre Dakar Sacré-Cœur (DSC) en ouverture de la 12ᵉ journée. Les buts de Massaer Dieng et Ousseynou Seck ont permis au club de Rufisque de décrocher son quatrième succès en championnat cette saison, le plaçant provisoirement 5ᵉ avec 16 points, à égalité avec DSC.



La 12ᵉ journée se poursuivra lundi 20 janvier avec le déplacement du leader, l’US Gorée (26 pts), à Kébémer pour affronter la Linguère (15ᵉ, 9 pts).



Dans un duel entre académiciens, Oslo FA (3ᵉ, 17 pts) recevra Génération Foot (11ᵉ, 13 pts) avec l’espoir d’effacer leur récente élimination en Coupe du Sénégal.



Enfin, Wally Daan (2ᵉ, 20 pts) clôturera cette journée en affrontant HLM Dakar (13ᵉ, 11 pts) mardi 21 janvier.



Par ailleurs, le match entre Guédiawaye FC et Jaraaf, initialement programmé, a été reporté en raison de la 6ᵉ journée de la Coupe de la CAF.





Programme 12e journée



Samedi 18 janvier 2025



Stade Ngalandou Diouf



AJEL de Rufisque / Dakar Sacré-Cœur (2-1)





Dimanche 19 janvier



Stade Aline Sitoé Diatta



Casa Sports / Teungueth FC 0-0



Stade Ely Manel Fall



16h30 Sonacos / Jamono Fatick 1-1







Lundi 20 janvier



Stade Issa Mbaye Samb (Kébémer)



16h30 Linguère / US Gorée



Stade Parcelles-Assainies





16h30 Oslo F.A / Génération Foot







Mardi 21 janvier



Stade Lat Dior



16h30 Wally Daan / ASC HLM



Stade municipal de Ngor



16h30 US Ouakam / AS Pikine



Guédiawaye FC / Jaraaf (reporté)