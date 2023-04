Ligue 1 : Victoire de Dakar Sacré Cœur devant Casa Sports (1-0)

Dakar Sacré-Cœur (DSC) a battu (1-0) Casa Sports, ce mardi, au stade Alassane Djigo en match décalé de la 18e journée de la Ligue 1. L’équipe de la SICAP décroche ainsi sa cinquième victoire à domicile. Avec ce succès, DSC comptabilise 25 points et remonte à la 7e place du classement.



De son côté, le Casa Sports (4e, 26 pts) a concédé une troisième défaite consécutive en championnat. Mauvaise opération des Ziguinchorois qui s’inclinent à nouveau et s’éloignent du trio de tête, à savoir Diambars (1er, 34 pts), Génération Foot (2e, 32 pts) et Guédiawaye FC (3e, 31 pts).