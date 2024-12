Ligue 1 : Wally Daan déroule, Sonacos accroche AJEL, Jamono se relance face au Casa

La 9e journée de Ligue 1 sénégalaise a débuté ce samedi avec trois rencontres palpitantes. Wally Daan continue de surprendre en dominant Guédiawaye FC, Sonacos a arraché un nul contre AJEL, et Jamono Fatick a décroché une précieuse victoire face au Casa Sports.



Promu cette saison, Wally Daan confirme son excellent début de parcours en s’imposant 1-0 contre Guédiawaye FC au stade Lat Dior de Thiès. Lamine Diop a inscrit l’unique but de la rencontre, offrant au club thiéssois sa première victoire à domicile cette saison.



Avec 16 points (4 victoires, 4 nuls, 1 défaite), Wally Daan reste dauphin au classement, à une unité de l’US Gorée (17 points), qui affrontera le Jaraaf (12 points) ce lundi 23 décembre.



Au stade Massène Sène, Sonacos a obtenu un nul spectaculaire (2-2) face à AJEL de Rufisque. Ce résultat permet à Sonacos de grimper provisoirement à la 4e place avec 13 points (+2).

AJEL, 8e avec 10 points, manque de peu sa deuxième victoire en Ligue 1. Le club rufisquois espère se rattraper lors de son déplacement chez HLM Dakar pour la prochaine journée.



Jamono Fatick s’offre Casa Sports



Dans un duel crucial pour quitter les bas-fonds du classement, Jamono Fatick a remporté sa première victoire de la saison en battant Casa Sports 3-2. Cette victoire, obtenue au stade Massène Sène, permet à Jamono (6 points) de céder la dernière place à la Linguère (5 points).



Casa Sports, en revanche, plonge dans une crise inquiétante avec une troisième défaite et reste 13e avec seulement 7 points.



La 9e journée se poursuit ce dimanche avec deux affiches prometteuses :

Génération Foot (12e, 7 points) accueillera Dakar Sacré-Cœur (5e, 12 points) au stade Lat Dior dans un duel d’académies.



US Ouakam (10e, 9 points) tentera de retrouver le chemin des filets face à Oslo FA (11e, 8 points) au stade municipal de Ngor, après trois matchs sans marquer.







Programme 9e journée





Samedi 21 décembre 2024



Stade Massene Sene



Jamono Fatick / Casa Sports 3-2



Stade Ely Manel Fall



Sonacos / AJEL de Rufisque 2-2



Stade Lat Dior



Wally Daan / Guédiawaye FC 1-0







Dimanche 22 décembre



Stade Lat Dior



Génération Foot / Dakar Sacré-Cœur



Stade Alassane Djigo



16h30 AS Pikine /Teungueth FC



Stade municipal HLM



16h30 ASC HLM / Linguère



Stade municipal de Ngor



16h30 US Ouakam/ Oslo F.A





Lundi 23 décembre





Stade Djaguily Bagayokho



16h30 US Gorée/ Jaraaf