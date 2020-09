Ligue 1: l'OM gagne à Paris et met fin à la longue série d'invincibilité du PSG contre lui

Trois jours après être tombé d'entrée à Lens (0-1), le PSG a encore trébuché ce dimanche. Mais sa chute fait cette fois beaucoup plus mal. Battus par l'OM (0-1), les finalistes de la Ligue des champions sont bel et bien revenus sur terre, trois semaines avoir tutoyé les cieux. Invincibles ces dernières années face à leurs rivaux, les Parisiens n'avaient plus connu la défaite contre eux depuis le 27 novembre 2011 (0-3), au Stade-Vélodrome.



Dans un match très tendu, marqué par plusieurs grosses altercations et terminé dans la confusion, avec cinq cartons rouges délivrés (Amavi, Kurzawa, Parades, Benedetto et Neymar), les champions de France ont complètement perdu leurs nerfs et leur football. Après trois journées (et deux matches joués), ils pointent à 18e place, avec aucun point et aucun but marqué.



L’Equipe